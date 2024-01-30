Самые ожидаемые фильмы 2024 года, которые не выйдут в российский прокат

Продолжение самого циничного и бесстыдного кинокомикса о болтливом супергерое-наемнике в исполнении Райана Рейнолдса. В третьей части Дэдпулу предстоит сражаться с недругами плечом к плечу с Россомахой, к образу которого вернулся Хью Джекман после продолжительных раздумий: несмотря на то что его герой трагически погиб в «Логане», своеобразный камбэк когтистого, разумеется, ловко прикрыт хронологией. В режиссерском кресле Шон Леви («Главный герой», «Проект „Адам“»).
Сиквел грандиозного антисупергеройского кинокомикса Тодда Филлипса, который вовремя покончил с «Мальчишниками» и ушел в серьезную драму. Первая лента получила два «Оскара» (за лучшую мужскую роль и саундтрек), завоевала главный приз Венецианского фестиваля и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории, собрав более 1 млрд долларов по всему миру. В новой части о злоключениях заклятого врага Бэтмена появится возлюбленная Артура Флека (Хоакин Феникс) Харли Квинн, роль которой исполнила поп-певица Леди Гага. По сюжету она играет психиаторку, которая проявляет к Флеку симпатию, перерастающую в одержимость. У них завязываются опасные романтические отношения.
Третья часть веселого кинокомикса Marvel с Томом Харди в роли неудачливого журналиста Эдди Брока, с телом которого слился инопланетный симбионт Веном. Триквел станет режиссерским дебютом для Келли Марсел, занимавшейся написанием сценариев предыдущих частей. В фильме также снялись Джуно Темпл и Чиветель Эджофор.
Сиквел хитового мультфильма студии Pixar об эмоциях, живущих в голове маленькой девочки Райли. Теперь она стала подростком, поэтому гормоны бушуют, максимализм зашкаливает, и, соответственно, рождается совершенно новая эмоция — Тревога. Для этого штаб-квартиру уже знакомых нам Радости, Гнева, Печали, Страха и Отвращения приходится немного разрушить и перестроить. А после выясняется, что Тревога пришла не одна. Режиссировать картину доверили раскадровщику студии Келси Манну, который ранее написал сценарий к «Хорошему динозавру».
Origin отца Симбы Муфасы. В фильме мы узнаем о его молодости и отношениях с�о злым братом Шрамом. Лайв-экшн-сиквел снял режиссер Барри Дженкинс («Лунный свет», «Если Бил-стрит могла бы заговорить»). Тимон и Пумба снова заговорят голосами Билли Айкнера и Сета Рогена. Сценарий к ленте написал Джефф Натансон, ранее работавший над спилберговским «Терминалом».
В четвертой части боевая панда по имени По пройдет сложнейшее испытание и станет лидером Долины Мира. Помимо этого, По необходимо отыскать себе преемника на посту Воина Дракона. Новую серию поставил режиссерский тандем из Майка Митчелла («Шрэк навсегда», «Лего Фильм-2») и Стефани Стайн («Ши-Ра и непобедимые принцессы»).
Сюжет квадриквела строится вокруг братьев-близнецов Грю и Дрю. Последний, напомним, в конце третьей части улетел совершать самые гнусные злодейства, забрав вместе с собой всех миньонов. В режиссерское кресло вернулся отец франшизы Крис Рено. Главных героев снова озвучивают Стив Кэрелл, Кристен Уиг и Стив Куган.
Величайшее фэнтези Джона Р.Р.Толкиена теперь и в виде аниме. Японский постановщик Кэндзи Камияма («Отряд оборотней», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки», «Звездные войны: Видения») взялся рассказать о легендарном короле Рохана Хельме Хаммерхенде, голос которому в мультфильме подарил Брайан Кокс («Наследники»).
Майлз Моралес и Гвен Стэйси в очередной раз отправляются в опаснейшее приключение по мультивселенной в продолжении ошеломляющей анимационной франшизы о дружелюбном соседе Паучке. За режиссуру по-прежнему отвечают Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин К.Томпсон, а сценарий написали Фил Лорд и Кристофер Миллер.
Вторая часть масштабного блокбастера Дени Вильнева, где к роли Пола Атрейдеса вернется Тимоте Шаламе. Пережив в предыдущем фильме убийство отца и разрушение родного дома, он встретил фременку Чани (Зендая), которая вселила в него надежду и силы для будущей битвы с новым врагом Фейд-Раутой в исполнении Остина Батлера. Фильм снят по сценарию Джона Спэйтса, а основой послужила вторая половина одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта.
Сиквел перезапущенных «Охотников» с омоложенным составом. После приключений на ферме семья Спенглер возвращается в Нью-Йорк, где жители изнывают от непрекращающейся аномальной жары. Зима, впрочем, ближе, чем думается: сменить бикини и плавки людей заставляет призрак, превращающий все вокруг в глыбы льда. Остановить демона из потустороннего мира берутся все те же Финн Вольфхард, Кэрри Кун, Пол Радд, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон. Режиссер Гил Кенан сменил в режиссерском кресле Джейсона Райтмана.
Гигантская обезьяна объединяется со знаменитым ящером, чтобы противостоять общему врагу. Зло оказывается сокрыто где-то в недрах Полой Земли. За битвой титанов будут судорожно наблюдать Ребекка Холл, Дэн Стивенс и Брайан Тайри Генри. Поставил ленту мамблкорщик Адам Уингард, работавший над предыдущей «Годзиллой против Конга».
Сорежиссер «Джона Уика» Дэвид Лейтч переосмыслил богом забытый одноименный американский телесериал 80-х и превратил его экшн-комедию с Райаном Гослингом в главной роли. Он играет каскадера Кольта Сиверса, который попадает на съемочную площадку к своей бывшей девушке — режиссерке Джоди Морено (Эмили Блант). Она занимается постановкой блокбастера, ведущий актер которого — Том Райдер (Аарон Тейлор-Джонсон) — исчезает. Сиверс берется помочь в его поисках, но выясняется, что за пропажей кинозвезды стоит целая криминальная история.
Очередная часть обновленной обезьяньей франшизы, начатая еще в 2011 году. Люди совсем одичали, а обезьяны разбились на кланы и теперь намереваются освоить современные технологии. Армию приматов возглавляет Проксимус (Кевин Дюран). На его пути встают молодой шимпанзе Ноа (Оуэн Тиг) и девушка Мэй (Фрейя Аллан).
Отец франшизы «Безумного Макса» Джордж Миллер решил уйти чуть в сторону и рассказать предысторию героини Шарлиз Терон из «Дороги ярости». В спин-оффе ее юную версию сыграла Аня Тейлор-Джой. По сюжету ее героиню силой забрали из семьи, но пустынная амазонка рвется назад и оказывается в эпицентре конфликта между лидером байкеров Дементусом (Крис Хемсворт) и Несмертным Джо (Том Берк).
Продолжение комедийного боевика о напарниках-полицейских — Майке Лоури (Уилл Смит) и Маркусе Бернетте (Мартин Лоренс), которые вернулись на экраны в 2020 году силами дуэта Адиля Эль Арби и Биляля Фаллаха. Они же поставили и новую часть «Плохих парней». Актерский состав обогатился Риа Сихорн («Лучше звонит�е Солу»).
Ридли Скотт возвращается к своему культовому фильму спустя 25 лет. Новая история посвящена Луцию (Пол Мескаль), сыну персонажа Конни Нильсен, и будет разворачиваться через четверть века после событий первой части. Луций — племянник римского императора Коммода (Хоакин Феникс), которого отправил на тот свет генерал Максимус (Рассел Кроу). Сценарий к сиквелу «Гладиатора» написал автор «Топ Ган: Мэверик» Питер Крейг, он же работал над «Наполеоном» и «Всеми деньгами мира» Скотта.
Продолжение ремейка 2010 года решили соединить с нетфликсовским сериалом «Кобра Кай» — сериальным сиквелом оригинального «Малыша-каратиста». К роли мудрого мастера боевых искусств мистера Хана вернется Джеки Чан, а Джейден Смит опять перевоплотится в Дре Паркера. Харальд Зварт уступил режиссерское кресло Джонатану Энтуислу.
Второй (после сериала «Континенталь») спин-офф франшизы «Джон Уик», действие которого разворачивается между третьим и четвертым «Уиком». В центре сюжета — балерина-киллер Руни (Ана де Армас), которая охотится на убийц своей семьи. В фильме Лена Уайзмана («Другой мир», ремейк «Вспомнить все») также появятся Киану Ривз, Иэн МакШейн и Лэнс Реддик.
Приквел концептуального хоррора «Тихое место» Джона Красински, который остался на позиции продюсера, а постановку картины доверил Майклу Сарноски, известному по «Свинье» с Николасом Кейджем. В фильме расскажут о первых днях после вторжения на Землю инопланетян с идеальным слухом. Стараться передвигаться без звука, чтобы выжить, будут Лупита Нионго, Джимон Хунсу, Алекс Вольфф и Джозеф Куинн.
Режиссер Феде Альварес («Не дыши») ворвался в сайфай-хоррор и снял совершенно отдельный фильм по вселенной «Чужого», но при этом плотно вплетенный в хронологию. Действие ленты разворачивается между событиями «Чужого» и «Чужих». Сюжет классический: группа молодых людей лезет куда следует и сталкивается со злобными ксеноморфами. Актерский состав возглавили Изабела Мерсед, Кейли Спэни и Арчи Рено. За фильм Альварес удостоился похвалы от самого сэра Ридли Скотта.
Спустя 36 лет режиссер Тим Бертон снял сиквел своей легенд�арной картины про дом с привидениями. Сценарий помогал писать Сет Грэм-Смит — автор бертоновских лент «Мрачные тени», «Гордость и предубеждение и зомби», а также «Президент Линкольн: Охотник на вампиров». К своим ролям вернулись Майкл Китон, Кэтрин О’Хара и Вайнона Райдер. Компанию им на этот раз составили Уиллем Дефо, Дженна Ортега и Моника Беллуччи.
Ремейк одноименного фильма 1922 года Фридриха Вильгельма Мурнау — классика немецкого киноэкспрессионизма. За постановку взялся талантливый режиссер «Ведьмы» и «Маяка» Роберт Эггерс, который десять лет все мечтал снять ленту о кровососе Орлоке и чете Хаттер. Главные роли исполнили Билл Скарсгорд и Лили-Роуз Депп. Также на экране появятся Эмма Коррин, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон и Уиллем Дефо, сыгравший в «Тени вампира» — фильме о съемках «Носферату».