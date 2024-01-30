Самые ожидаемые фильмы 2024 года, которые не выйдут в российский прокат

Сиквел грандиозного антисупергеройского кинокомикса Тодда Филлипса, который вовремя покончил с «Мальчишниками» и ушел в серьезную драму. Первая лента получила два «Оскара» (за лучшую мужскую роль и саундтрек), завоевала главный приз Венецианского фестиваля и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории, собрав более 1 млрд долларов по всему миру. В новой части о злоключениях заклятого врага Бэтмена появится возлюбленная Артура Флека (Хоакин Феникс) Харли Квинн, роль которой исполнила поп-певица Леди Гага. По сюжету она играет психиаторку, которая проявляет к Флеку симпатию, перерастающую в одержимость. У них завязываются опасные романтические отношения.