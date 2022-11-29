Искусство/Культура

Искусство/Культура Концерт хоровой и камерной музыки фестиваля «Московская осень»

29 ноября в 19:30, , , бесплатно

Участвовать
Союх Композиторов Москвы
Организатор
Кто выступит?
Хоровая капелла Судакова, композитор Людмила Князева (фортепиано), лауреат международных конкурсов Мария Елина (скрипка)
Описание

"Московская осень" - фестиваль премьер. Это серия концертов из произведений московских композиторов, написанных за последний год.

Лучшие творческие коллективы и музыканты примут участие во всех концертах.

Мы приглашаем Вас на концерт хоровой и камерной музыки 29 ноября 2022 в 19.30

Первой отделение - хоровая музыка.

Второе отделение - камерная музыка.

Приходите!

Давайте проведем этот вечер вместе и насладимся хорошей музыкой.

(если Вы немного опоздаете, ничего страшного, просто дождитесь аплодисментов после очередного номера, смело открывайте дверь в зал и заходите. Либо поднимитесь на балкон и слушайте концерт дальше.

На балкон можно заходить в любое время.

Стоимость
Бесплатно
Где и когда?
Москва, Брюсов пер. 8/10
29 ноября в 19:30
Участвовать

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