Искусство/Культура
Концерт хоровой и камерной музыки фестиваля «Московская осень»
29 ноября в 19:30, , , бесплатно
Кто выступит?
Хоровая капелла Судакова, композитор Людмила Князева (фортепиано), лауреат международных конкурсов Мария Елина (скрипка)
Описание
"Московская осень" - фестиваль премьер. Это серия концертов из произведений московских композиторов, написанных за последний год.
Лучшие творческие коллективы и музыканты примут участие во всех концертах.
Мы приглашаем Вас на концерт хоровой и камерной музыки 29 ноября 2022 в 19.30
Первой отделение - хоровая музыка.
Второе отделение - камерная музыка.
Приходите!
Давайте проведем этот вечер вместе и насладимся хорошей музыкой.
(если Вы немного опоздаете, ничего страшного, просто дождитесь аплодисментов после очередного номера, смело открывайте дверь в зал и заходите. Либо поднимитесь на балкон и слушайте концерт дальше.
На балкон можно заходить в любое время.
Стоимость
Бесплатно
Где и когда?
Москва, Брюсов пер. 8/10
29 ноября в 19:30
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