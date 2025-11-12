Москва

Концерт в Рыбинске
Людмила Князева. Концерт в Музее фортепиано

7 марта в 17:00
О концерте
Вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки. Атмосфера зала наполнится гармонией и изяществом, когда звуки скрипок и виолончели сольются в едином музыкальном потоке. Каждый номер программы обещает поразить глубиной и эмоциональностью, открывая слушателям новые грани знакомых произведений. Вечер завершится ярким аккордом, оставляя в сердцах зрителей незабываемые впечатления и желание вновь окунуться в мир прекрасной музыки.
Творческий вечер
6+

7 марта в 17:00


152901, Ярославская обл, Рыбинский р-н, г Рыбинск, ул Волжская набережная, д 2

